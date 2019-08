Futkids apresenta dinâmica da iniciação do futebol para crianças em condomínios de Porto Alegre e região

O futebol é o esporte mais popular do planeta. Tido como linguagem universal de milhões de crianças do mundo, não é privilégio, e sim, um direito fundamental de acordo, com a Convenção dos Direitos da Criança.

No Brasil, o futebol é a paixão nacional. Desde cedo, ainda criança, percebemos o significado da palavra “torcer”, por algum time, ou alguma coisa.

E foi pensando em unir suas duas grandes paixões; a da prática do futebol, e o amor pelas crianças, que o empreendedor Bernardo Borges Dreher, fundou a Futkids. A empresa que possui sede na capital dos gaúchos, é especializada no ensino de futebol para crianças, (meninos e meninas) entre 4 a 12 anos de idade, dentro de quadras de condomínios de Porto Alegre e região. Uma maneira inteligente e segura da prática inicial do esporte, junto ao público infantil, sob o olhar atento dos pais. A proposta de trabalho da Futkids, segue a tendência dos grandes centros urbanos, que em função da violência e da mobilidade urbana, objetivam buscar serviços personalizados próximos dos lares. E foi esse diferencial que a empresa apostou, para elaborar sua proposta de trabalho para os familiares e condôminos. Ensinar futebol com praticidade, segurança e comodidade sem sair de casa.

Os diferenciais da escola Futkids, estão na sua dinâmica de ensino. Procuramos ensinar de forma metodológica, a teoria e a prática futebol. Trazemos para o grupo de crianças, o aspecto lúdico do esporte, os conceitos de liderança, das estratégias dos jogos, e o trabalho em equipe. Ainda de forma individualizado, o método Futkids visa, trabalhar cada criança de forma individualizada, destacando sua performance física, expectativas e melhorias de desempenho. Tudo isso, a partir da análise da função do jogador dentro do campo. A cada partida, embora, a bola seja o denominador comum, procuramos fazer avaliações constantemente com o grupo de forma sistêmica. “Demostramos os benefícios da prática do esporte para saúde e estilo de vida. Além disso, desenvolvemos aspectos da sociabilização, coordenação motora e aspectos psicológicos”, enfatiza Bernardo.

A mecânica é simples, a Futkids vai até os condomínios com estrutura técnica e física para exercer suas atividades. A partir de uma agenda de dias e horários, cria-se um cronograma de atividades para o grupo de crianças. “O legal de tudo isso, é a questão da confiança que esta prática proporciona. Permitindo que os familiares participem das “peladas”, como fiéis torcedores, as margem das quadras, como fosse -verdadeiros clubes de futebol”, reitera, Bernardo.

