Futuro com alto risco

Depois de se tornarem vitrine para políticos oportunistas e adeptos do denuncismo sem base, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) caíram em descrédito.

Em abril deste ano, porém, uma delas recuperou o prestígio do instrumento de investigação: a CPI dos Fundos de Pensão pediu o indiciamento de 145 suspeitos de envolvimento em esquemas de corrupção nos fundos da Caixa Econômica Federal (Funcef), dos Correios (Postalis), da Petrobras (Petros) e do Banco do Brasil (Previ).

QUANTO

O relatório da CPI final apurou prejuízo de 113 bilhões de reais, com a desvalorização de ativos dos quatro fundos de pensão no período de 2011 a 2015. Mais: 8 bilhões de reais ficaram sob suspeita de não serem apenas má gestão, mas envolviam a prática de crimes.

Foi o suficiente para a Polícia Federal entrar em ação, confirmando que os contribuintes se tornaram vítimas de negociatas que comprometem a tranquilidade pretendida no futuro.

LÁSTIMA

Com o clima que mistura descaso, despreparo e guerra política, o mau desempenho do ensino não pode surpreender. Como sempre, os governos passarão a correr atrás do prejuízo, que compromete a capacitação da futura geração. A propósito, o orçamento anual do Rio Grande do Sul para a Educação é de 10 bilhões de reais.

CONFRONTO

Em meio à constatação da queda do nível de ensino, cabe lembrar que a primeira greve do magistério público no Estado ocorreu em março de 1979. Desde então, sucedem-se quase que anualmente, sem encontrar um rumo.

O número de alunos aumenta, o caixa do Tesouro do Estado diminui e o impasse persiste de forma amarga.

DIREITO DE ESPERNEAR

Eduardo Cunha terá 25 minutos para falar e olhar para seus ex-aliados na sessão da próxima segunda-feira, dia da cassação. Com o início marcado para as 19h, os deputados não perderão a chance de ir à tribuna brilhar um pouco. Entrando noite adentro, a Câmara terá mais uma sessão-boate, que agrada a muitos parlamentares.

LÁ E CÁ

Mesmo com a presença da Força Nacional no Rio de Janeiro até as eleições, dia após dia, novos atentados acontecem, fazendo crescer a sensação de insegurança.

É BAIXO

O Diário Oficial da União, ontem, publicou os novos valores das multas de trânsito a serem cobrados a partir do dia 1º de novembro. Infração classificada como gravíssima passa para 293 reais e 47 centavos. Equivale a um incentivo para motoristas malucos e irresponsáveis.

RÁPIDAS

* Sobrava gordura: o plenário do Senado aprovou, ontem à noite, a redução do número de ministérios de 39 para 24.

* Poucos jornais no exterior apoiaram o impeachment de Dilma. Entre eles, o Washington Post e o La Nacion, da Argentina.

* Crime impune: no próximo domingo, os ataques terroristas de 11 de setembro às torres gêmeas, em Nova Iorque, completarão 15 anos.

* Com o tempo menor dos programas de propaganda eleitoral, reduziu-se o campo de ação de marqueteiros, verdadeiros matemáticos da emoção.

* Há candidatos que, enquanto não realizam sonhos, sofrem pesadelos.

