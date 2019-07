Futuro da Ancine: cinema brasileiro deverá passar por “filtro” da presidência

O presidente ainda defendeu que o cinema nacional deve falar dos “heróis brasileiros”. Bolsonaro ainda criticou o que chamou de “filmes pornográficos”, feitos no país.”Temos tantos heróis no Brasil, e a gente não fala dos heróis do Brasil, não toca no assunto. Temos que perpetuar, fazer valer, dar valor a essas pessoas no passado deram sua vida, se empenharam para que o Brasil fosse independente lá atrás, fosse democrático e sonha-se com um futuro que pertence a todos nós”, disse ele.