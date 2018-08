Futuro da raça Crioula encerra programação da Expointer

A Final Nacional do Freio Jovem acontece na Expointer entre 31 de agosto e 2 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). A expectativa é muito grande para o término do ciclo que contou com mais de 15 classificatórias. A qualidade dos competidores, dos animais, poderá ser comprovada devido à evolução na técnica que vem ocorrendo a cada ano. O Freio Jovem é promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

O coordenador do Freio Jovem, Fellipe Boratto, afirma que a prova é um show à parte em Esteio propiciando uma reunião familiar em uma competição de muita emoção. Garante que todos estão muito felizes, com a sensação de dever cumprido, e que vale a pena torcer e assistir essa grande final. “Todo o ano os jovens vem se aprimorando e melhorando o treinamento. Sempre digo que não é fácil para ninguém, mas os jovens acabam se desdobrando com o importante propósito que é estar junto ao cavalo e estar envolvido no movimento da raça”, coloca.

Boratto lembra ainda que faz parte da programação da Comissão Jovem da ABCCC, dentro da Expointer, o espaço jovem que todas as noites oferece entretenimento. Destaca que é uma espaço de confraternização com a participação também de comissões jovens de outras raças. Outras ações salientadas por Boratto são a prova Cavalinho de Pau que já está fixa na programação e envolve as crianças e suas famílias. “Pais, avós e amigos se reúnem para torcer, incentivando as crianças a criarem o gosto pela raça Crioula”, observa.

A Comissão Jovem da ABCCC realiza ainda o jurado jovem que em alguns anos vem acontecendo na final na Expointer e em alguns eventos oficiais da raça. De acordo com Boratto, sempre é recorde de público, com uma demanda muito grande. Ressalta ainda o Assado do Bem, um evento beneficente realizado pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), e as comissões jovens de várias entidades, além de apoiadores. “O evento ocorre no sábado, 25 de agosto, e toda a verba arrecadada será convertida para o Hospital do Câncer Infantil, em Porto Alegre (RS), ressalta.

Na sexta-feira, dia 31, também será realizada uma palestra técnica com médicos veterinários, que irá tratar do cavalo atleta que, segundo Boratto, é uma demanda que já existia e estará sendo executada nessa final do Freio Jovem. “Todos estão empenhados, trabalhando, fazendo acontecer, para chegar na final e tudo acontecer da melhor maneira possível. Queremos que todos possam se divertir, aprender, confraternizar e, como todos os anos, fazer novas amizades”, finaliza.

Programação

31 de agosto de 2018 (Sexta-feira)

13h – Freio Jovem – And./ Figura/ VSP-Esb – Inf A/Inf B

01 de setembro de 2018 (Sábado)

8h – Freio Jovem – And./ Figura/ VSP-Esb – Juv/Asp

15h – Freio Jovem – Mangueira – Inf/Juv/Asp

02 de setembro de 2018 (Domingo)

8h – Freio Jovem – Bay-Sar / Campo – Inf/Juv/Asp

