Uma audiência pública para debater o futuro do lago Guaíba será realizada nesta terça-feira (16), às 19h, no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Os moradores da capital poderão ouvir a apresentação da proposta do vereador Moisés Barboza, que propõe uma política de sustentabilidade hidroviária e de estruturas de apoio náutico.

