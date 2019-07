Futuro do lago Guaíba será debatido em audiência pública

Uma audiência pública para debater o futuro do lago Guaíba será realizada na próxima terça-feira (16), às 19h, no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Os moradores da capital poderão ouvir a apresentação da proposta criada pelo vereador Moisés Barboza, que propõe uma política municipal de sustentabilidade hidroviária e de estruturas de apoio náutico.

No Projeto de Lei também constam soluções para melhorar o aproveitamento do Lago Guaíba, de forma a incentivar a proteção ambiental, a construção de mecanismos participativos e de uma economia compartilhada e colaborativa para valorizar o espaço. Também será sugerido o uso de embarcações como alternativa de transporte, turismo, lazer e esporte. O vereador acredita que as mudanças irão gerar empregos e oferecer cultura e lazer à população.

