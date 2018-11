Futuro governador ainda não tem maioria na Assembleia

O futuro governador Eduardo Leite já contabiliza o apoio de 21 deputados para o seu governo. Com a conquista do PR, dirigido pelo deputado federal Giovani Cherini, Leite ganha dois deputados: Airton Lima e Paparico Bacchi. Precisará no mínimo de 28 deputados para ter a maioria simples de 55. O sonho de consumo é obter o apoio do MDB, com seus oito deputados.

Quem já está com Eduardo Leite

Além do PSDB, o governador já tem as bancadas do PP, PTB, Solidariedade, PHS, Rede, PRB e agora PR. Ele também recebeu apoio do PHS e Rede não elegeram nenhum deputado.

Bolsonaro cobra de Cuba defesa dos Direitos dos Médicos

Jair Bolsonaro usou suas contas no Instagram e no Twitter para explicar que a retenção dos salários pagos pelo governo brasileiro aos médicos por parte do regime cubano viola os direitos humanos dos médicos. Ele se mostra surpreendido com a reação de Cuba, de considerar ofensiva a sua decisão de revalidar diplomas dos médicos, e dar-lhes os direitos trabalhistas da legislação brasileira.

Silêncio hipócrita

A propósito: onde estão os cidadãos que gritaram indignados contra a extinção do ministério do trabalho, mas que silenciam agora quando Bolsonaro cobra a concessão dos direitos trabalhistas aos médicos cubanos?

Novos governadores querem espaço para empréstimos

Os governadores eleitos deixaram claro no encontro com o futuro ministro da Economia Paulo Guedes, que precisam de espaço fiscal para novos empréstimos. Para isso, precisam alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal para permitir uma nova renegociação das dívidas dos Estados com a União. Um projeto do senador Ricardo Ferraço, que já tramita no Congresso, resolve o problema: estabelece um prazo de dez anos para que os Estados padronizem o registro de despesas e se enquadrem no limite da lei, em especial o limite de gastos de 60% com folha de pagamentos.

Fim das taxas em boletos

Se a Assembleia Legislativa, aprovar o projeto de Lei 166 2011, de autoria do deputado Pedro Pereira (PSDB), ficará proibido aos bancos e empresas de cobrarem dos consumidores a conhecida “taxa” de emissão de carnê e/ou boletos bancários. A matéria foi entregue para relatoria a deputada Any Ortiz (PPS) na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. A proibição dessa prática já vigora em São Paulo.

