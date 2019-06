Futuro incerto: porta-voz do governo diz que Bolsonaro ainda não decidiu sobre mudanças nos Correios

O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que o presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu o momento adequado de realizar a troca do presidente dos Correios, general Juarez Cunha. A afirmação foi dada nesta segunda-feira (17). Na última semana, o presidente havia afirmado que trocaria o comando da empresa devido ao fato de Cunha agir como “sindicalista”.

“Ele [Bolsonaro] ainda não decidiu com relação ao momento da efetivação e, tampouco, por consequência, possui um nome já avaliado e acordado por ele e o Ministério da Ciência, Tecnologia”, disse Rego Barros, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

A demissão do presidente dos Correios foi anunciada pelo presidente na sexta-feira (14), durante um café com jornalistas. Em abril, Bolsonaro já havia autorizado estudos para a desestatização da companhia e, em uma publicação no Twitter no início do mês, disse que o tema tinha voltado a ganhar força.

