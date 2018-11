Astronauta Marcos Pontes era atração em Tour na Flórida

O astronauta Marcos Pontes, futuro Ministro da Ciência e Tecnologia de Bolsonaro, poderia até ocupar outra pasta se quisesse: a do Turismo. Ele era uma das atrações na Flórida para os visitantes do Complexo Kenedy Space Center. Até julho, era possível ter uma visita guiada e um almoço com Pontes, o primeiro brasileiro a ter ido com a Nasa em uma expedição espacial.

