Futuro ministro da Ciência e Tecnologia, o ex-astronauta Marcos Pontes vai comandar 63 universidades federais

Anunciado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como ministro da Ciência e Tecnologia para o governo que assume em janeiro, o ex-astronauta Marcos Pontes vai ter sob seu comando as 63 universidades federais hoje vinculadas ao Ministério da Educação. A transferência da responsabilidade pelas instituições de ensino superior para a pasta foi confirmada pelo general da reserva Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro.

“Nós estamos muito fracos dentro das nossas universidades em pesquisa e desenvolvimento”, justificou Mourão. “Não há um compasso entre o que a universidade muitas vezes faz e as necessidades na área de pesquisa. É preciso casar com o sistema de pesquisa e tecnologia. Então, a partir daí, você teria uma orientação comum do que a gente realmente necessita. Estamos totalmente defasados e a era do conhecimento necessita de desenvolvimento mais do que nunca.”

Primeiro brasileiro a viajar para o espaço em 2006 (ele permaneceu dez dias em órbita, a bordo da nave russa Soyuz), durante o primeiro mandado do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Pontes é tenente-coronel da FAB (Força Aérea Brasileira). De acordo com o currículo divulgado em seu site oficial, o militar é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), com mestrado em engenharia de sistemas pela universidade norte-americana Naval Postgraduate School.

A sua primeira experiência na política foi em 2014, quando concorreu a deputado federal em São Paulo pelo PSB, mas não foi eleito. Filiado ao PSL de Bolsonaro desde o início do ano, Marcos Pontes chegou a ser cogitado para compor a chapa como candidato a vice-presidente, mas acabou não sendo escolhido para a vaga. No último dia 7, foi eleito segundo suplente do senador eleito Major Olímpio (PSL-SP).

O anúncio do astronauta para comandar a pasta de Ciência e Tecnologia já era dado como esperado havia alguns dias. Na última segunda-feira, Marcos Pontes afirmou em uma rede social que “só faltava o anúncio oficial” para que pudesse ser confirmado para o cargo – no mesmo dia, em entrevistas a emissoras de TV, Bolsonaro confirmou que Pontes ele estava “quase certo” para o cargo.

“Há muitas coisas para fazer”, ressaltou o ex-astronauta na gravação. “É como eu sempre digo: educação para formar cidadãos qualificados, ciência para desenvolver ideias e soluções específicas para o Brasil, tecnologia para transformar essas ideias em inovações que vão se transformar em novos produtos que vão se transformar em novas empresas e gerar novos empregos. E esse ciclo virtuoso é o que nós queremos criar no Brasil.”

