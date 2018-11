Futuro ministro já estrelou um comercial de travesseiro

Futuro ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes já foi garoto-propaganda de uma marca de travesseiros. A unidade custa R$ 85 na internet. O nome dele foi anunciado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) na quarta-feira (31). “Comunico que o Tenente-Coronel e Astronauta Marcos Pontes, engenheiro formado no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), será indicado para o MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia). É o quarto Ministro confirmado!”, escreveu Bolsonaro no Twitter. Durante a corrida presidencial, Pontes atuou na campanha de Bolsonaro neste ano.

Marcos Pontes ganhou notoriedade em março de 2006, quando se tornou o primeiro e único astronauta brasileiro a viajar para o espaço. O futuro ministro tentou a sorte na política em 2014, quando disputou uma vaga como deputado federal por São Paulo. Na ocasião, recebeu pouco mais de 43 mil votos e não foi eleito.

Em vídeo nas redes sociais divulgado esta semana, Pontes afirmou que “há muitas coisas a fazer” e que sua prioridade será a educação. “Educação para formar cidadãos qualificados. Ciência, para desenvolver ideias e soluções específicas para o Brasil. Tecnologia, para transformar ideias em inovações, que vão se transformar em novos produtos, que vão se transformar em novas empresas, que vão criar novos empregos. Esse ciclo virtuoso é o que a gente quer criar no Brasil. Estou muito feliz”, disse, afirmando estar orgulhoso de sua cidade ter um ministro no governo.

Veja abaixo algumas curiosidades sobre o astronauta:

1. Eletricista aprendiz

Pontes nasceu em Bauru, no interior de São Paulo. Ele nasceu em 11 de março de 1963 e começou a trabalhar aos 14 anos como eletricista aprendiz para ajudar a pagar contas de casa e de seus estudos.

2. Engenharia no ITA

Marcos é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e mestre em Engenharia de Sistemas pela Naval Postgraduate School, na Califórnia.

3. 17 anos de carreira militar

Pontes entrou na Força Aérea Brasileira em 1981 e foi instrutor, piloto de testes e líder de esquadrilha de caça. Ele tem mais de duas mil horas de voo em 25 tipos de aeronaves.

4. Primeiro e único astronauta brasileiro

Marcos Pontes ficou conhecido em todo o Brasil após ser o primeiro e único astronauta brasileiro a ir para o espaço. Acompanhado pelo russo Pavel Vinogradov e pelo americano Jeffrey Williams, ele decolou às 23h30 do dia 29 de março de 2006 da base de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo da nave russa Soyuz-TMA 8, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Todos os brasileiros, incluindo sua família, puderam acompanhar a missão pela televisão. Ele ficou 2 dias a bordo da Soyuz e 8 dias dentro da ISS.

5. Missão no espaço sideral

Entre as missões, o astronauta desenvolveu 4 pesquisas tecnológicas com finalidade comercial e experimentos educacionais. Um dos experimentos, realizados com alunos do ensino fundamental, foi a germinação de sementes de feijão e a cromotografia da clorofila. Outras pesquisas envolviam testes sobre os efeitos da microgravidade na cinética das enzimas e danos e reparos do DNA na microgravidade, entre outros temas.

6. Ele sente os efeitos da gravidade 10 anos depois

Em 2016, uma década depois da excursão espacial, Pontes disse que ainda sentia os efeitos do espaço, por causa da falta de gravidade e contatos com a radiação. A osteoporose, perda de células ósseas, é um dos efeitos mais comuns. Mas o astronauta também disse em entrevista que “tem sangramento dos ouvidos, alergias, alterações de pesos.”

7. Teve de aprender russo em meses

Em seu currículo, Pontes cita que teve “treinamento em russo”. O astronauta conta que teve de aprender o idioma poucos meses — enquanto o tempo normal para treinar um cosmonauta é de 2 anos.

8. De palestrante motivacional a embaixador da ONU

Atualmente, Pontes é embaixador da Boa Vontade na ONU (Organização das Nações Unidas), trabalha na Nasa e dá palestras motivacionais, além de ser coach especialista em desempenho pessoal e profissional, segundo o site do ex-astronauta. Pontes também é dono de sua agência de turismo espacial.

9. Teoria de Conspiração

É claro que a primeira viagem de um astronauta brasileiro ao espaço causaria algum burburinho conspiratório. Na época, de acordo com a revista Galileu, havia rumores de que Pontes só foi convidado a fazer a viagem espacial porque o governo brasileiro entregou o ET de Varginha aos americanos.

10. Tentativa na política

O astronauta havia tentado em 2014 ingressar na carreira política, se candidatando a deputado federal em São Paulo pelo PSB. Ele recebeu, no entanto, 43 mil votos e não conseguiu uma vaga no Congresso.

