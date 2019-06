G20 faz primeiro acordo para reduzir número de lixo plástico no mar

Após uma reunião realizada no Japão, os membros do G20 conseguiram o primeiro acordo para reduzir o lixo plástico no mar. O grupo pretende reduzir os dejetos plásticos, mas não deram maiores informações de como pretendem fazer isso acontecer. As medidas seriam voluntárias e o progresso seria publicado anualmente, de acordo com a mídia local.

“É fantástico que tenhamos elaborado regras para todos, incluindo os países emergentes e em desenvolvimento”, comemorou o ministro japonês do Meio Ambiente, Yoshiaki Harada, ao final da reunião dos ministros do G20 de sua área e da Energia.

O grande acúmulo de lixo nos mares vêm preocupando estes países que notaram este que era o principal problema da poluição. Entre as preocupações, está a questão dos microplásticos, pois, em pedaços menores, é mais difícil de coletar. Além do aumento do número de peixes mortos.

Países do G20

Além da União Europeia, Estados Unidos, China, Japão, Reino Unido, França, Itália, Canadá, Coréia do Sul, Austrália, Rússia, México, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita, Argentina, Alemanha, Brasil, Índia, e África do Sul

