Gabarito do Enem será divulgado na quarta-feira

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) anunciou que o gabarito oficial da segunda aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano será divulgado na manhã de quarta-feira (07).

As provas foram aplicadas no sábado (03) e no domingo (04) em 166 municípios de 23 Estados e no Distrito Federal. No total, o Enem foi adiado para 273.524 candidatos por causa das ocupações nos locais de provas e para outros 4.133 estudantes em decorrência de outros problemas, como falha no procedimento de identificação, erros de controle de horários de provas e falta de energia elétrica.

A segunda aplicação do Enem 2016 terminou com abstenção de 39,7% no primeiro dia e 41,4% no segundo, de acordo com o Ministério da Educação. Muitos candidatos relataram salas de aulas vazias. A primeira aplicação do Enem 2016 ocorreu nos dias 5 e 6 de novembro. (AG)