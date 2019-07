Gabinete da Intervenção Federal investiu R$ 437 milhões na segurança do RJ

De acordo com o Gabinete da Intervenção Federal (GIF), foram investidos cerca de R$ 437 milhões na segurança do Rio de Janeiro até junho deste ano. Conforme as informações, o dinheiro foi usado na compra de equipamentos para as polícias, bombeiros e agentes penitenciários do estado, áreas sob intervenção da União, de fevereiro a dezembro do ano passado.

Deste valor, R$ 198 milhões foram utilizados em peças para veículos; R$ 96 milhões em equipamentos de proteção como coletes; R$ 24 milhões em armas e munições; e R$ 13 milhões em equipamentos de perícia.

Apesar da intervenção já ter terminado há seis meses, as entregas de equipamentos continuarão nos próximos meses, uma vez que cerca de R$ 1,2 bilhão foram empenhados nos gastos.

Deixe seu comentário: