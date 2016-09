Gabinete de Crise entregará ao Judiciário cronograma de ações para área prisional no RS

O presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, esteve reunido com o vice-governador José Paulo Cairoli para tratar de questões relativas à segurança pública no Estado. Durante o encontro, no Centro Administrativo do Estado, o magistrado reafirmou a necessidade da imediata conclusão das obras do Presídio Estadual de Canoas.

“A finalização deste estabelecimento prisional vai proporcionar mais de 2.500 vagas”, destacou Difini, que também reiterou a necessidade de uma rápida solução que resolva o problema da não apresentação, pela Susepe (Superintendência de Serviços Penitenciários), de presos regularmente requisitados.

O vice-governador José Paulo Cairoli informou que, na próxima semana, o Gabinete de Crise, que trata da segurança pública no RS, pretende entregar um cronograma das ações que estão sendo realizadas pelo grupo na área prisional ao presidente do TJ.

