Urgente: Gabriel Diniz, cantor do sucesso “Jenifer”, morre em queda de avião no Sergipe

Matéria em atualização*

O cantor sertanejo Gabriel Diniz, 28 anos, morreu em um acidente aéreo no inicio da tarde desta segunda-feira (27). O artista ficou reconhecido pelo sucesso “O nome dela é Jenifer”. O avião caiu na praia do Saco, no município de Serra Caíada, litoral norte de Sergipe.

Foram encontrados, no local em que o avião caiu, documentos e fotos de Gabriel. As equipes de resgate já estão no local. Além da morte do cantor, foram confirmadas a mortes dos pilotos que eram irmãos gêmeos. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. A aeronave saiu de Salvador em direção à capital de Alagoas, Maceió, e não tinha autorização para realizar táxi aéreo.

Gabriel viajou ao Nordeste à trabalho e, hoje, estava indo para Alagoas para comemorar o aniversário da namorada, Karoline Calheiros, de 24 anos. O casal está junto há mais de 2 anos.

Confira a nota divulgada pela assessoria do cantor:

“A Luan Promoções, familiares, fãs, amigos e equipe estão todos muito abalados com está triste notícia que pegou todos de surpresa nessa manhã, 27. Com muito pesar confirmamos a morte do Gabriel Diniz e de todos tripulantes! O cantor estava em um bimotor que caiu no sul do estado de Sergipe no começo dessa tarde. Sua alegria estará para sempre em nossos corações! Não deixaremos perder a sua irreverência jamais, você conquistou uma nação com o seu trabalho e carisma! Estendemos nossos sentimentos também aos familiares dos outros tripulantes envolvidos!”