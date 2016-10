Gabriel Jesus, do Palmeiras, é o jogador mais valioso do Campeonato Brasileiro. Veja quem são os outros

O atacante Gabriel Jesus é o jogador mais valioso do Campeonato Brasileiro. Já contratado pelo Manchester City (Inglaterra) para 2017, o jogador, que está “brigando” pela artilharia do Brasileirão com o Robinho – cada um tem 11 gols – vale 16 milhões de euros (cerca de 58 milhões de reais).

Abaixo do atacante do Palmeiras, aparecem nomes como Luan, do Grêmio, Rodrigo Caio, do São Paulo, Lucas Lima, do Santos, e Walace, do Grêmio.

Confira abaixo o top 10 dos jogadores mais valiosos do Campeonato Brasileiro.

1º Gabriel Jesus – Palmeiras – 16 milhões de euros (cerca de 58 milhões de reais)

2º Luan – Grêmio – 12 milhões de euros (cerca de 43,5 milhões de reais)

3º Rodrigo Caio – São Paulo – 9 milhões de euros (cerca de 32,5 milhões de reais)

4º Lucas Lima – Santos – 9 milhões de euros (cerca de 32,5 milhões de reais)

5º Walace – Grêmio – 9 milhões de euros (cerca de 32,5 milhões de reais)

6º Maicon – São Paulo – 8 milhões de euros (cerca de 29 milhões reais)

7º Rafael Carioca – Atlético-MG – 6 milhões de euros (cerca de 21,7 milhões de reais)

8º Marcos Rocha – Atlético-MG – 6 milhões de euros (cerca de 21,7 milhões de reais)

9º Ábila – Cruzeiro – 6 milhões de euros (cerca de 21,7 milhões de reais)

10º Mancuello – Flamengo – 6 milhões de euros (cerca de 21,7 milhões de reais)

Comentários