Gabriel Jesus marca dois e Brasil vence República Tcheca

O Brasil venceu a República Tcheca de virada na tarde desta terça-feira (26). Com gols de Gabriel Jesus, que marcou duas vezes, e Firmino, o jogo terminou 3 a 1. Este foi o último amistoso antes da convocação para a Copa América 2019.

Assim como no jogo diante do Panamá, a seleção brasileira não estava realizando um grande jogo e tomou o primeiro gol aos 36 minutos da etapa inicial. David Pavelka aproveitou a bobeada da defesa do Brasil e acertou um lindo chute da entrada da área para bater Alisson.

A equipe comandada por Tite voltou melhor no segundo tempo e empatou logo aos três minutos. O atacante Roberto Firmino aproveitou a falha da defesa tcheca e balançou as redes.

A virada brasileira veio apenas no final do confronto. Gabriel Jesus, que entrou no lugar de Philippe Coutinho, recebeu um passe de David Neres e concluiu para o gol. O camisa 9 voltou a marcar depois de uma bela tabela e aproveitar o rebote do goleiro Jirí Pavlenka.

