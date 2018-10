GAD E Casa da Janela assinam a websérie Caminhadas Piccadilly

Quem é a verdadeira mulher? Quais suas histórias de vida? Essas e outras perguntas no mesmo gênero são respondidas na webserie “Caminhadas Piccadilly” criada pela agência GAD e produzida pela produtora Casa da Janela Filmes.

Apresentado pela jornalista e youtuber Maysa Bonissoni, o programa é no formato de caminhada e entrevista mulheres de perfis diversos. A cada episódio, uma história de vida genuína é contada. Segundo Fabricio Morin, gestor do projeto na GAD, o Caminhadas Piccadilly é um um material leve, descontraído que, através de algo tão cotidiano como uma caminhada entre amigas, possa criar diálogo sobre assuntos tão importantes como família, filhos, carreira, relacionamentos e como tudo isto se resolve na vida e no cotidiano das mulheres. “Buscamos sempre mulheres que representem a força do feminino, com histórias para inspirar as nossas consumidoras a seguirem seu caminho de descoberta, aceitação e realização”, explica Morin. Bárbara Graziela Santos, diretora de cena e roteirista, complementa afirmando que este trabalho tem a essência da alma feminina, em todo seu empoderamento e também em suas nuances de fragilidade.

Já foram produzidos quatro episódios – serão seis na primeira temporada – e a ideia é que ao longo de 2019 haja uma construção permanente de conteúdo. Com vocação digital, o Caminhadas Piccadilly está sendo produzido para ativação no Youtube, Instragram e Facebook.

A ação faz parte do projeto de reposicionamento da marca, que teve início há um ano. Apesar de estar presente em seu DNA desde sempre, o culto à pluralidade feminina, seus diversos estilos e perfis, ganhou ainda mais força e ficou mais evidente para a Piccadilly a partir dessa data. O objetivo da marca é atender os anseios e as necessidades da mulher real, guiada pela coragem, autenticidade e sensibilidade de suas consumidoras.

Maternidade: https://www.youtube.com/watch?v=dagbRCN11Wg

Câncer de mama: https://www.youtube.com/watch?v=D4eajBCf5Mw

Ficha Técnica

Projeto: GAD

Estratégia digital: DZ

Produção de vídeos: Casa da Janela Filmes

Diretora de criação: Grace Meurer

Diretor de arte: Minwer Daqawiya

Redator: Alberto Ourique

Gestor de projeto: Fabrício Morin (GAD)

Gestor digital: Jéssica Homem (DZ)

Direção de cena e roteiro: Bárbara Graziela Santos

Videomaker: Rafael Barbieri

Produção executiva: Grace Córdova

Figurino: Manuela Menchen

Maquiagem: Marcelo Holland

Aprovação cliente: Rafaela Loth e Amanda Seimetz

