Galã do “The Voice Brasil”, Bruno Gadiol revela que, aos 18 anos, nunca namorou

Bastou Bruno Gadiol aparecer no “The Voice Brasil” para o seu número de seguidores no Instagram crescer em mais de 50 mil em poucas horas. O jovem de 18 anos passou a ser considerado o galã da atual temporada da competição musical e a receber cantadas de todos os tipos. Até em namoro Gadiol tem sido pedido. Mal sabem as fãs que ele até hoje nunca assumiu compromisso sério.

“Nunca namorei. Acho que namorar é uma coisa muito séria, você tem que achar uma pessoa muito importante, não é qualquer pessoa. Também não sou muito de sair ficando por aí, sou mais na minha, sabe? Sou um pouco tímido”, revela. Vaidoso, desses que passa horas arrumando o cabelo na frente do espelho, o candidato do time de Michel Teló se define como tímido e romântico e revela ainda estar assustado com tamanho assédio.

“Acho legal as pessoas me elegerem como crush, mas ainda não deu tempo de processar. Recebi muitas mensagens me elogiando, me chamando de ‘coisa linda’ e até umas dizendo que eu pareço o Jacob [Taylor Lautner] do ‘Crepúsculo’. Acho engraçado, me divirto e gosto desse carinho. Estou feliz, mas é muito estranho essa exposição toda, estou assustado.” (AG)

