Dicas de O Sul Galeria Bublitz promove leilões de arte itinerantes nas praias de Atlântida, Xangri-lá e Torres

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Tela do artista Aldemir Martins. Foto: Reprodução Tela do artista Aldemir Martins. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um roteiro de arte pelas praias gaúchas. Assim será a temporada de verão da Galeria Bublitz, de Porto Alegre.

Um dos mais tradicionais espaços de arte de Porto Alegre, com mais de 30 anos de história, preparou uma intensa programação, que começa com um leilão beneficente, no dia 11 de janeiro, em Atlântida; continua com novo leilão, no dia 18 de janeiro, no Condomínio Ventura Club, em Xangri-lá; segue, no dia 1º de fevereiro para a Sociedade dos Amigos da Praia de Torres (SAPT); e termina a temporada de verão, no dia 8 de fevereiro, na Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (SABA). O leiloeiro oficial é Norton Fernandes. Confira as informações detalhadas abaixo em Programação de Verão.

Os leilões e exposição de arte apresentam peças de importantes nomes do Rio Grande do Sul e do Brasil, como Inos Corradin, Aldemir Martins, Vasco Prado, Iberê Camargo e Angelo Guido. Além disso, a galeria destaca itens que já parte da sua tradição: os tapetes orientais. “São tapetes Shiraz, Tabriz, Isfahan, Nain, Kazak, Kilin, Serapi e Kashan, que correspondem às diversas origens e padronagens do Oriente”, explica o marchand Nicholas Bublitz, responsável pela galeria.

Dentre esses, o mais tradicional é o Shiraz, um tipo de tapete persa tecido pelas tribos nômades de Fars, que recebeu esse nome porque Shiraz era a capital da província e o centro onde se concentrava a venda de tapetes. Também objetos de arte e decoração serão oferecidas nos leilões, com destaque para faianças italianas da região do Vêneto e da Toscana.

Nicholas Bublitz fundou a galeria há mais de trinta anos. Filho de Vera Bublitz, uma das principais referências do ballet no Estado, Nicholas sempre teve sua vida rodeada de arte. Despertou-se para a área em uma galeria de arte indígena, nos Estados Unidos, quando tinha 19 anos. Depois, seguiu para a França, onde vendia gravuras para turistas na rua e em seu apartamento e não parou mais. Ao longo de trinta anos, nomes da arte gaúcha e brasileira passaram pela Bublitz Galeria de Arte e se tornaram célebres. Outros já reconhecidos, como Vasco Prado, exibiram suas obras no espaço.

Além de estar à frente da Bublitz Galeria de Arte, Nicholas percorre municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina com leilões como os que estão sendo realizados nas praias gaúchas. Em 30 anos de atividades, já atendeu mais de 10 mil clientes, vendeu 70 mil objetos de arte e emitiu mais de 40 mil notas fiscais.

Em 2019, Nicholas estreou um novo negócio, em parceria com a arquiteta Débora Dresch, a Bublitz Quadros Personalizados, que transforma peças de arte, imagens e retratos em obras de arte digital.

Programação de Verão

Data: 11 de janeiro

Horário: 20 horas

Leilão de arte promovido em parceria com os grupos Any S. Rerin e Clarinha Milman da Na’Amat Pioneiras de Porto Alegre

Local: Rua Irerê, 730 – Atlântida

Confirmar presença até o dia 10/01 pelos telefones (51) 99378-2634 ou (51) 99378-2637

Data: 18 de janeiro

Horário: 20h

Leilão de Cristais, Porcelanas, Pratarias, Pinturas e Tapetes Orientais

Condomínio Ventura Club – Av. Homero Ribeiro, s/n – Xangri-lá

Confirmar presença até 17/1 pelos telefones (51) 99378-2634 ou (51) 99378-2637

Data: 1º de fevereiro

Horário: 20h

Leilão de Cristais, Porcelanas, Pratarias, Pinturas e Tapetes Orientais

Local: Sociedade dos Amigos da Praia de Torres (SAPT) – Rua Kahlil Sehbe, 5

Confirmar presença até 1/2, às 18h, pelos telefones (51) 99378-2634 ou (51) 99378-2637

Data: 8 de fevereiro

Horário: 18h

Exposição de Arte

Horário: 20h

Leilão de Cristais, Porcelanas, Pratarias, Pinturas e Tapetes Orientais

Local: Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (SABA) – Av. Central, 5

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário