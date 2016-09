Galeria Calafia Art Store lança projeto Pequeno Colecionador para estimular a imaginação das crianças

“Pequeno Colecionador” é um projeto de arte e comunicação que a galeria Calafia Art Store está desenvolvendo com seus artistas parceiros para estimular a vivência artística entre as crianças e sensibilizar pais e pequenos para o convívio com a arte desde a primeira infância.

O objetivo é lembrar às famílias de que obras de arte também são compatíveis com o universo infantil e que o velho pôster rosa para as meninas e azul para os meninos pode ser substituído por criações com alma e estética próprias, capazes de impactar positivamente na formação imagética dos pequenos.

O lançamento será no próximo sábado, dia 1º de outubro, das 15h às 18h, com oficinas gratuitas de grafite, estêncil e carimbo, ministradas pelos artistas Élin Godois e Motu, voltadas às crianças de todas as idades e seus familiares.

Até o dia 12 de outubro, a galeria mostra uma seleção de obras originais, produtos assinados (jogos e objetos interativos) e reproduções autorizadas especialmente escolhidas para estimular o imaginário infantil.

Serviço:

O quê: Mostra Pequeno Colecionador

Quando: De 1º a 11 de outubro (De segunda a sexta-feira, das 10h30 às 19h.Sábados, das 10h30 às 17h)

Onde: Calafia Art Store (Av. Independência, 1211, loja 23. Galeria Moinhos de Vento. Porto Alegre)

Tel: (51) 3108-1057

Veja algumas obras:

Comentários