Galeria de Arte do Dmae é um dos cinco espaços expositivos da Fibra – I Bienal de Arte Têxtil Contemporânea

A Dmae (Galeria de Arte do Departamento Municipal de Água e Esgotos) é um dos cinco espaços expositivos da Fibra – I Bienal de Arte Têxtil Contemporânea, a partir de quarta-feira (13). Com entrada gratuita, a visitação é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, até o dia 13 de dezembro, na rua 24 de Outubro, 200, bairro Moinhos de Vento.

Com o tema Sustentabilidade: um olhar sobre as suas diversas possibilidades, a bienal expõe mais de cem obras de artistas de diversas regiões do País, selecionados por edital, utilizando o suporte da arte têxtil. A realização e organização da Fibra é da produtora, empreendedora cultural e artista visual Kátia Costa, que há 15 anos está à frente do Plano B Espaço Cultural.

A abertura oficial será no Sesc Centro (avenida Alberto Bins, 665, Centro Histórico), nesta terça-feira (12), das 18h30 às 21h30. Durante o evento serão apresentados os artistas, grupos e coletivos que integrarão a bienal além da programação oficial da mostra, performances e entrega dos certificados de participação. Confira todas as informações no site do evento.

Além da galeria do Dmae e do Sesc Centro, a mostra estará no Chico Lisboa Espaço Cultural, Plano B Espaço Cultural e Casa das Artes Villa Mimosa.