O palco para o espetáculo desta noite, no Estádio Beira-Rio, já está pronto. Um show de luzes e uma grande estrutura estão montadas para a partida entre Internacional e Athletico-PR, na final da Copa do Brasil. Confira fotos exclusivas registradas pela reportagem de O Sul e Rádio Grenal da estrutura no estádio Colorado e da movimentação das torcidas.

