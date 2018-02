Galeria de fotos: Rede Pampa Summer Lounge – Intimus movimentou a temporada de verão 2018, em Atlântida

Terminou neste domingo (25) as atividades no Rede Pampa Summer Lounge – Intimus. Foram dois meses de muita diversão, lazer e relaxamento para os veranistas que passaram pela orla do Balneário de Atlântida, no Litoral Norte. Diversas atividades gratuitas ficaram ao dispor de quem passava pela praia, como aulas de zumba, ritmos, slackline, massagens, empréstimos de cadeiras, guarda-sol, espreguiçadeira, rede e bola de vôlei e frescobol. Este é o segundo ano que a Rede Pampa de Comunicação fecha parceria com a marca feminina Intimus para oferecer entretenimento para o Litoral Norte. Dj’s passaram pelas pick ups do evento entre os dias 06 de janeiro até o último sábado (24) com o que há de mais atual nas paradas de sucesso mundiais.

Com o sol brilhando ou até mesmo com chuva, todos os finais de semana o evento foi confirmado e instalado próximo à Plataforma Marítima. Confira a baixo um pouco do agito proporcionado pelo Rede Pampa Summer Lounge – Intimus na temporada de verão 2018:

