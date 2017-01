O Rede Pampa Summer Lounge começou a operar na beira-mar de Atlântida no último final de semana e segue até o final de fevereiro oferecendo aos veranistas atividades de lazer e entretenimento, com uma programação que contempla apresentações de djs, massagens e aula de dança gratuitas, empréstimo de bolas de vôlei, frescobol, guarda-sol, cadeiras, espreguiçadeiras, slackline, além de um lounge com uma estrutura ampla de lazer.

Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul

Comentários