Galeria de fotos: saiba o que aconteceu no Piquete Rede Pampa e Itaipava neste feriado

O Piquete da Rede Pampa e Itaipava estava movimentado neste feriado de 20 de setembro. No local, pessoas formaram filas para participar das várias brincadeiras que o café Bom Jesus proporcionou.

Os pequenos podiam dar uma volta gratuita de pônei, era só vestir a capa da marca e partir para o passeio. Após a voltinha, eles ganhavam uma foto impressa montados no animal. Mas não foram só as crianças que ganharam brinde. Para os tomadores de chimarrão, também tinha um agrado. Para ganhar uma cuia, era só seguir o @cafebomjesus no Instagram, postar uma foto no Acampamento Farroupilha, marcando o @cafebomjesus e usar a hashtag #meucafébomjesus. Depois, era só mostrar a publicação e retirar o presente no piquete da Rede Pampa e Itaipava.

Também estava presente no espaço, o mascote do Trilegal, o Felizardo. Ele estava distribuindo balas na porteira do piquete e recebendo o público para fotos. Outra brincadeira que movimentou e animou os visitantes foi um brinquedo para medir forças. O objetivo era quebrar o recorde para ganhar de brinde um kit de café. Com um martelo, era necessário acertar o alvo e fazer uma boa pontuação. Quem pontuasse números mais altos dos que estavam na máquina, ganhava o kit. A tentativa valeu para todas as faixas etárias e divertiu muita gente que passou por ali.

