Galeria de fotos: veja imagens que marcaram a greve geral desta sexta-feira

A sexta-feira (14), foi marcada pela greve geral proposta por centrais sindicais em todo o Brasil. Os manifestantes se opõe a reforma da Previdência e aos bloqueios na verba da Educação, feitos pelo governo de Jair Bolsonaro. Em Porto Alegre, desde cedo, além de profissionais com a atuação paralisada, já aconteciam protestos isolados.

Durante todo o dia, as linhas de ônibus seguiram funcionando normalmente, mas as estações da Trensurb começaram a operar com intervalos de 10 minutos, sem cobrança da passagem. Com a chegada da noite, o número de pessoas reunidas no centro da capital aumentou, o que refletiu no trânsito com diversos bloqueios em avenidas importantes da cidade.

A maioria das agências bancárias privadas ficaram fechadas. O Sindicato dos Professores (CPERS) ainda não contabilizou quantas escolas deixaram de atender os alunos nesta sexta.

Confira como foi a greve geral em imagens:

Foto: Divulgação/Sindisaúde) Foto: Divulgação/Sindisaúde) (Foto: Rede Pampa) (Foto: Rede Pampa) (Foto: Divulgação/PRF) (Foto: O Sul) (Foto: O Sul) (Foto: O Sul)

