A galeria Tina Zappoli, de Porto Alegre (rua Coronel Paulino Teixeira nº 35, bairro Rio Branco), abre nesta quinta-feira (19h) a exposição “No Way Back”, com 50 pinturas, esculturas e fotografias digitais assinadas pelos artistas contemporâneos Denise Haesbaert, Itelvino Jahn e Marinho Neto. As obras podem ser conferidas de segunda a sexta-feira (meio-dia às 18h).

