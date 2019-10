Galeto e Brechó movimentam o Santuário de Navegantes

Com o objetivo de arrecadar verbas para as obras dos banheiros do Abrigo Beneficente Monsenhor Felipe Diel, a Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes promove neste final de semana Almoço Festivo e Brechó.

No sábado, 05, acontece um almoço com galeto, massa e saladas. O evento será no salão da Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, com ingresso a R$30, com opção levar a quentinha.

Paralelo ao galeto, dias 05 e 06 de outubro, ocorre o Brechó que inclui, além de peças de vestuário, calçados e bazar, com preços entre R$5 e R$10 reais e que podem ser pagos na opção cartão de débito.

Reservas para o Galeto junto a secretaria da Irmandade pelo telefone: 3325.2200

