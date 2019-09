Galhardo revela idolatria por Léo Moura e destaca disputa sadia pela lateral-direita: “Ninguém tem inveja do outro”

*Valéria Possamai

Única opção disponível para a lateral-direita, Rafael Galhardo falou sobre a responsabilidade de assumir a titularidade nos próximos jogos do Grêmio. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, o jogador lamentou a lesão do companheiro Leonardo Gomes, e destacou a disputa sadia com Léo Moura, que momentaneamente vem se recuperando de lesão.

“A briga sempre foi muito sadia e honesta. Léo Moura é meu ídolo na posição. Ficamos tristes pela lesão do Leonardo. Vinha fazendo um grande trabalho. A gente procura se ajudar. Ninguém tem inveja do outro”, declarou o lateral-direito.

Além do peso por substituir os dois titulares, Galhardo sabe da importância da partida de domingo, para que a equipe siga somando pontos na tabela do Brasileiro. Além disso, a partida contra o Goiás tem um elemento a mais: dia de aniversário do clube. No dia 15, o Grêmio completa 116 anos, e o lateral já declarou qual seria o presente perfeito. “É um jogo importante. Temos que buscar a vitória pra seguir subindo na tabela. Agora que estamos jogando apenas duas competições, temos que encostar no pessoal da frente no Brasileirão. Se fosse pra pedir alguma coisa pelo aniversário do clube, eu pediria pra ser campeão da Libertadores.”

Apesar da disputa das semifinais da Libertadores ainda estar um pouco distante, o confronto contra o Flamengo faz parte das pautas no time. E, por ser um atleta de defesa, Galhardo falou sobre a preocupação com o setor ofensivo do clube carioca: “Temos que estar preparados sempre, para enfrentar o Flamengo ou qualquer equipe. Mas sabemos da qualidade deles e vamos tomar muito cuidado.”

Na manhã deste sábado, o time tem o último treinamento antes de enfrentar o Goiás. O confronto ocorre no domingo, às 16h, na Arena.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

