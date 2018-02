Galo da Madrugada comemora 40 anos colocando mais de 30 trios elétricos nas ruas

Chegou o Sábado de Zé Pereira e, com ele, o desfile do maior bloco do mundo, de acordo com o Guiness Book: o Galo da Madrugada. Neste sábado (10) de sol na capital pernambucana, o clube de máscaras comemora os 40 anos de história, com o desfile de mais de 30 trios elétricos.

Entre as atrações que comandam os trios este ano estão Elba Ramalho, Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Zé Brown e Vanessa da Mata.

Com o tema “Galo 40 anos, promovendo o folclore e a cultura de Pernambuco”, a agremiação relembra a história com quatro alas. A organização do bloco espera que, em 2018, mais de 2 milhões de pessoas acompanhem o desfile.

Ao todo são seis quilômetros percorridos em mais de nove horas de festa, pelas ruas de quatro bairros do Recife. A dispersão da multidão acontece por volta das 18h30min.

