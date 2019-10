Galpão de escola de samba pega fogo em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão da Escola de Samba Independente Tricolor na tarde desta segunda-feira (14), em São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros repassadas à RedeTV!, não houve vítimas. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

A escola fica localizada nas proximidades da Avenida Otto Baumgart, na zona norte da capital paulista. Segundo a corporação, sete viaturas foram deslocadas a fim de controlar as chamas. Conforme informou os bombeiros, o fogo começou por volta das 18h. Às 18h44, o incêndio já havia sido controlado.

O Paulo Sérgio Ferreira, presidente da Liga das Escolas de Samba, lamentou o incidente e contou que a escola de samba estava “com mais de 50% do carnaval concluído.

A agremiação, que está no grupo de acesso para o Carnaval 2020, ocupou o 4ª lugar durante os desfiles deste ano.