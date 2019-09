O narrador Galvão Bueno revelou que recebeu ofensas e ameaças de morte devido à disseminação de uma notícia falsa envolvendo um vídeo antigo. Na semana passada, espalhou-se pelas redes um vídeo que, segundo os rumores, mostraria o locutor comemorando os gols do Grêmio. O vídeo, na verdade, é de Galvão celebrando o gol do Grêmio na semifinal do Mundial de Clubes de 2017, diante do Pachuca.