Galvão paga o preço da fama ao ter dívidas expostas na mídia

No ano passado, o nome dele foi associado a outra pendência: um processo de atraso no pagamento do IPTU de um imóvel no Morumbi, em São Paulo.

Os advogados esclareceram que a dívida não era de Galvão, e sim do novo proprietário, mas o locutor era citado no processo por não ter sido feita a alteração na escritura.

O apresentador possui um dos maiores salários da Globo: cerca de 3 milhões de reais. É uma peça fundamental nas transmissões ao vivo de grandes eventos. Figura midiática indispensável para o canal.

Por isso, tudo o que se refere a ele repercute na mídia – às vezes de maneira exagerada ou deturpada. Sua vida íntima acaba exposta como se Galvão fosse um ator de novela.

Não há mais separação entre celebridades da teledramaturgia e do jornalismo. Todos têm a intimidade esmiuçada e revelada, seja uma crise conjugal, um novo romance, uma briga no trabalho ou um problema de saúde. Tudo passa a ser de interesse público. A vida pública escancara a vida privada. Preservar dados pessoais é uma tarefa hercúlea a quem escolheu ser famoso ou ganhou notoriedade involuntariamente por conta da projeção de seu trabalho.

Nem o sigilo bancário resiste ao ataque à privacidade.