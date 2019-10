Gambrinus repagina sua marca de cervejas, que deverá ganhar novo rótulo nos próximos dias

Desde 1964, João Melo está à frente de um dos mais tradicionais restaurantes da Capital, o Gambrinus, localizado no Mercado Público de Porto Alegre. O local está de portas abertas há 130 anos e era administrado por uma família de italianos e alemãs, até que seu avô, vindo de Portugal, assumiu a casa ao lado de outros dois irmãos. Aos poucos, a família foi ingressando na atividade gastronômica, impondo tradição e história que permanecem até hoje marcando o cotidiano do Gambrinus.

João Melo diz que o Gambrinus vivenciou enchentes, crises econômicas e muitas histórias. Até de casamento. Ele lembra que certo dia, um homem e uma mulher estavam sentados em mesas separadas, mas por sugestão do garçon, o Zé, como é afetuosamente conhecido e há 40 anos na casa, sentaram juntos, culminando mais tarde em matrimônio.

Hoje, além do cardápio que marca época, o Gambrinus foca na repaginação de sua marca de cervejas, que deverá ganhar novo rótulo nos próximos dias. São cinco tipos que o restaurante oferece com exclusividade aos clientes desde 2016. Mesmo em tempos mais difíceis como o que estamos vivenciando, o Gambrinus mantém excelência em produtos e serviços e criatividade a fim de continuar fidelizando os clientes. O cardápio, como avalia João Melo, vai também ganhando adaptações, com foco no momento econômico. “A gente vai se adaptando e variando o cardápio”. Um exemplo, o entrecot e a tilápia que passaram a desfilar na mesa do Gambrinus, ao lado dos pratos tradicionais da casa, como bolinho e salada de bacalhau e uma vasta opção em frutos do mar.

João Melo diz que o Gambrinus abre todos os dias, da manhã à noite e atende em média de cem a trezentos clientes/dia, contando com uma equipe de 16 colaboradores. Sua caminhada de 30 anos na administração da casa impõe desafios, mas muitas realizações. “Eu amo isto aqui. É o que eu mais gosto de fazer. Trabalhar com o público não é fácil mas quando as pessoas dizem que gostam da casa e do cardápio, para mim é uma realização”. (Clarisse Ledur)