O Emmy, principal premiação da televisão americana, anunciou nesta quinta-feira (12) os indicados da edição de 2018. Eles foram apresentados pelos atores Samira Wiley, de “The Handmaid’s Tale”, e Ryan Eggold, de “The Blacklist”. “Game of Thrones” recebeu o maior número de indicações, 22. No ano passado, a trama ficou fora da competição por ter sido exibida mais tarde do que o normal.