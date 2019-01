Gang reúne personalidades do mundo da bola em partida de futebol na beira da praia

No sábado, dia 26, a praia de Atlântida recebe o #Futpraia, uma partida de verão com nomes consagrados do futebol gaúcho. O evento promovido pela Gang e Lapan Comunicação com apoio da Prefeitura Municipal de Xangri-lá reunirá craques, comunicadores esportivos, artistas e figuras desse universo para um jogo que simula um campeonato profissional.

A partida contará com narradores, comentaristas e capitães. Mc Jean Paul, volante Dinho e o humorista André Damasceno já são presenças confirmadas entre os jogadores. O evento contará ainda com espaço exclusivo para convidados com diversas atrações, ao som de DJ. A Rádio Grenal também marcará presença para agitar o público apaixonado por futebol.

Além do jogo que acontece às 16h, atrações abertas ao público a partir das 14h complementam a programação. Entre as dinâmicas estão competição de embaixadinhas, torneio bola na trave, desafio do pênalti tonto e quizz com desafios do mundo esportivo. O evento será transmitido no Instagram @gangoficial.

Deixe seu comentário: