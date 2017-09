Garantido na liderança, Brasil enfrenta Colômbia pelas Eliminatórias da Copa

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (5), às 15h30 (17h30 de Brasília). Enquanto a Seleção Brasileira já está garantida na liderança das Eliminatórias da América do Sul, a Colômbia ainda luta para se garantir na Copa do Mundo. No momento estão na segunda colocação, mas com apenas dois pontos à frente do quinto colocado, a Argentina.

Em preparação para enfrentar a Colômbia pela 16˚ rodada das Eliminatórias, a Seleção Brasileira conheceu nesta segunda-feira (4) o palco do confronto, o Estádio Metropolitano Roberto Meléndez.

O treinamento teve duração de uma hora exata, por se tratar de um evento oficial. Por regra, o treino de véspera, quando realizado no campo da partida, não pode exceder este limite.

No gramado, Tite conduziu um trabalho tático com os 11 jogadores que serão titulares contra a Colômbia. Ele confirmou a equipe com Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Roberto Firmino e Neymar.

Compartilhe

Deixe seu comentário: