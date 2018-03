Com o objetivo de combater a alcoolemia no trânsito, Garibaldi é o mais novo município a aderir à Balada Segura. O convênio com o Detran-RS foi oficializado nessa quarta-feira (14), com a publicação no Diário Oficial do Estado. O município da Serra é o 34º do Rio Grande do Sul a implantar o programa.

