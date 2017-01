Menina é punida com 23 chibatadas porque foi vista muito próxima de seu namorado na Indonésia

Uma jovem foi punida nesta segunda-feira (17) com 23 chibatadas porque foi vista muito próxima de seu namorado em Banda Aceh, na Indonésia.

Ao todo, sete casais flagrados juntos fora do casamento foram condenados a chibatadas com base nas estritas leis islâmicas locais. Dos 14 jovens, 13 foram punidos com chibatadas em praça pública. Uma garota foi poupada depois que se descobriu que ela estava grávida.

A província de Aceh aplica a “sharia”. A norma foi aprovada por unanimidade em 2009, apesar de críticas de grupos de direitos humanos. A lei pune, por exemplo, os adúlteros com apedrejamento até a morte. A província é a única autorizada a aplicar a lei islâmica na Indonésia, o país muçulmano mais populoso do mundo. (AG)

Comentários