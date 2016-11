Uma chovem de 17 anos viralizou na internet depois de enganar o namorado: ela disse que tinha raspado as sobrancelhas. Com alguns truques de make, americana Lizette Galvan camuflou os fios e registrou no Twitter a reação do namorado com o seu novo visual.

A brincadeira começou com Lizette mandando uma mensagem no celular para Anthony dizendo que estava prestes a raspá-las. O garoto questionou a ideia e, em seguida, ela já enviou a primeira imagem: uma selfie sem a sobrancelha direita.

