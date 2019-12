Grêmio Garotada do Grêmio faz primeiro treino antes de encarar o Goiás

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Jovens da categoria de base ganham oportunidade na última rodada do Brasileirão Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Conforme já adiantado pelo técnico Renato Portaluppi, o time do Grêmio, que disputa a última rodada do Campeonato Brasileiro, será formado, em sua maioria, por garotos da categoria de base, além dos que já atuam no time profissional. Nesta sexta-feira, a garotada realizou o primeiro treinamento antes de encarar o Goiás.

A equipe que jogará no Serra Dourada terá a maioria dos nomes formada pelos jogadores que estão na disputa da Copa Ipiranga Sub-20, (confira os relacionados abaixo). Além do incremento das caras novas na formação, o time também terá novidade na casa-mata. Renato Portaluppi já está de ferias depois da partida contra o Cruzeiro, e na segunda-feira, realizará curso de treinadores da CBF. Assim, Victor Hugo Signorelli será o técnico do Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. Seu auxiliar será Thiago Gomes, que comanda o Grupo de Transição.

O centroavante Da Silva, que já atuou entre os profissionais e que seria opção, não está relacionado por conta de uma pancada sofrida no rosto, em seu último jogo.

Depois do treino realizado nesta manhã, a delegação embarca na parte da tarde para Goiânia. Ainda neste sábado, haverá um último treinamento, no CT do Atlético-GO.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Brenno, Phelipe Megiolaro e Vinícius Machado.

Laterais: Felipe e Juninho Capixaba.

Zagueiros: Emanuel, Rodrigues e Ruan.

Meio-campistas: Darlan, Frizzo, Jhonata Varela, Lucas Araújo e Patrick.

Atacantes: Ferreira, Guilherme Azevedo, Isaque, Jhonata Robert, Léo Chú e Pepê.

E, já na partida desta quinta-feira, os jovens demonstraram bom desempenho na Arena. Foi dos pés de Ferreirinha, artilheiro do time no Brasileiro de Aspirantes, e de Pepê, vice-artilheiro da temporada, que saíram os gols que decretaram o resultado de 2 a 0 sobre a raposa.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

