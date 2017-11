Garotinho foi transferido para a Cadeia Pública de Benfica, mesmo local onde estão Sérgio Cabral, Jorge Picciani e outros deputados investigados

O ex-governador Garotinho deixou o quartel do Corpo de Bombeiros no Humaitá, para onde foi levado após ser preso. Inicialmente, a informação era que o ex-governador seria levado para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, mas depois ele foi para o quartel.

“Quem determinou que ele ficasse aqui no quartel foi o delegado. Foi uma medida que ele verificou do risco que Garotinho poderia correr indo para o presídio onde Sérgio Cabral está e a quadrilha do PMDB. Uma questão de respeitar a integridade física dele”, afirmou o advogado do ex-governador, Carlos Azeredo.

Garotinho e a mulher dele, Rosinha Garotinho, que também é ex-governadora do RJ, foram presos na manhã desta quarta-feira (22) em ação da PF (Polícia Federal) relacionada às delações da JBS. Segundo as investigações, a empresa teria doado, via caixa 2, R$ 3 milhões para a campanha de Garotinho ao governo do RJ em 2014.

Investigação

Na ação da PF na manhã desta quarta, os agentes saíram para cumprir 9 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão expedidos pelo juiz eleitoral de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo a polícia, a ação apura os crimes de corrupção, concussão, participação em organização criminosa e falsidade na prestação das contas eleitorais.

Rosinha Garotinho foi transferida, por volta das 11h40min, da degacia da Polícia Federal para o presídio feminino Nilza da Silva Santos, em Campos. De acordo com a defesa do casal, o objetivo é impetrar um habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo a soltura de Rosinha e Garotinho.

