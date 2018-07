A justiça francesa anunciou nesta segunda-feira (30) o indiciamento de uma criança acusada de provocar um incêndio quando brincava com um isqueiro no apartamento onde mora. O acidente causou a morte de uma mulher e seus três filhos no mesmo prédio. No entanto, ele não será julgado, pois sua idade faz com que seja considerado irresponsável do ponto de vista penal.