Garoto de recado

Parece script de filme americano, e é. Na visita de última hora ao presidente Michel Temer, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, forjou uma pauta de intenção humanitária – a imigração de venezuelanos para o Brasil – mas a intenção foi deixar um recado claro para o Governo brasileiro. Representante indireto dos maiores financiadores do presidente Donald Trump, as petroleiras Exxon e Chevron, Pence deu sinais de que os americanos esperam que o Governo mantenha a política de vendas dos campos de exploração do pré-sal no litoral. As americanas estão comprando tudo, claro.

Fator Parente

A vinda de Pence foi decidida assim que Pedro Parente deixou a presidência da Petrobras. Os investidores americanos ficaram preocupados.

Óleo explica

Brasil, com o pré-sal de reserva gigantesca a ser explorada, e Venezuela, com a maior reserva de petróleo do planeta, viraram prioridades para as petroleiras americanas.

Ciro, Cid e Ivo

Procurada três dias sobre a decisão de desapropriar o prédio da sede da Rádio Plus FM, crítica dos irmãos Gomes, a Prefeitura de Sobral – governada por um deles – se calou.

Corte na fonte

A crise de caixa do Governo é tão séria que chegou até a fonte – em quem tem a missão de arrecadar. A Receita Federal decidiu fechar 25 agências em cidades de 15 Estados, revela a Portaria 898 de 21 de junho da RFB. A maior parte delas em Minas Gerais (4), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (3). A economia será de R$ 138,9 milhões.

Suspensão

A Receita esclarece que é uma suspensão das atividades, e não fechamento definitivo – não descarta reabertura se houver orçamento nos próximos anos. Um dos critérios para a escolha foi a proximidade com outras cidades onde há maior movimento nas unidades.

Calma, doutor

A turma da Receita, sempre profissional, se blindou ao justificar com argumentos bem técnicos as cidades escolhidas. É que muitos políticos, entre senadores e deputados, se vangloriam de ter levado para seus redutos um posto da RFB. E agora o povo cobra.

Energia…

Braços do ex-governador Jaques Wagner (PT) continuam atuando pelo padrinho na praça, mesmo longe do Governo. Ex-secretário de Indústria e Comércio do Governo de Wagner (hoje o ocupante do cargo no Governo Rui Costa), o empresário James Santos Correia passou por Londres algumas semanas no início do ano. Aprimorou o inglês num curso, mas aproveitou para contatar investidores do setor de energia.

… no cofre

Hoje consultor, James Correia também tem ido aos EUA conversar com empresários do setor energia, ramo em que atua. Embora ele negue, é visto dentro do PT como o homem que vai ajudar Wagner e o partido com boas fontes, digamos, capitalistas.

O noivo

Com a decisão de se aliar a Ciro Gomes, o PSB pode emplacar o ex-prefeito de BH Marcio de Lacerda como vice do pedetista ao Planalto. Lacerda é o noivo da vez. Mas o PSDB mineiro ainda sonha em trazê-lo para a chapa de Anastasia ao Governo.

Saca no galpão

O preço do café deve cair um pouco. Mas nada que surta efeito na praça. Levantamento anual da Conab constatou ‘estoque privado’ de 9,8 milhões de sacas, grande parte no Sudeste. É café de sobra para o mercado nacional, e à espera de venda no estrangeiro.

É do jogo

As casas de apostas pagaram alto a alguns apostadores que investiram contra a Alemanha no jogo com a Coréia do Sul na Copa. No Brasil, pagava-se R$ 1,20 a cada R$ 1 apostado no time de Joachim Löw. Já quem apostou na Coréia ficou rico. Levou R$ 17 para cada R$ 1 apostado, levantou o Boletim de Notícias Lotéricas.

Cinema no interior

A pequena e histórica Santa Tereza (ES) terá seu 1º Festival de Cinema, de 16 a 18 de agosto, com a apresentação de 33 filmes nacionais nas categorias ficção, animação, documentário, filmes ambientais. O evento idealizado por Luiza Lubiana.

