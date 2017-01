Garoto tailandÃªs cria desfile estilo Victoria’s Secret usando roupas feitas de plantas

Quem gosta do mundo da moda possivelmente já sonhou alguma vez em fazer parte do desfile da Victoria’s Secret, grife conhecida por ter uma das apresentações mais badaladas de todas, na qual veste suas modelos com asas, plumas e outros adereços para exibir suas lingeries. O tailandês Suchanatda Kaewsa-nga foi além.

De acordo com o site vietnamita “Ban Tin”, inspirado na grife, ele usa materiais como plantas, sacas e até mesmo lixo para criar roupas que ele e seus amigos usam em ensaios — com direito a saltos altíssimos e muita maquiagem. Em seguida, os vídeos e fotos são postados nas redes sociais, onde ganham dezenas de milhares de visualizações em instantes.

Só no Facebook, onde divulgou suas criações primeiro, ele já conta com mais de 100 mil seguidores. No Instagram, rede em que não é tão assíduo, o garoto acumula 36 mil fãs.

Por causa da fama repentina recente, ele foi convidado para estrelar com suas criações a capa on-line da revista tailandesa “Lips”, destinada ao mundo da moda, desta semana. Ainda segundo o “Ban Tin”, o pequeno estilista mora na região de Nakhon Ratchasima, no noroeste da Tailândia.

Comentários