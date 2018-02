Dois estudantes que caminhavam na beira da Praia do Cassino, no Sul do Estado, encontraram uma garrafa que continha mensagens escritas em inglês e alemão. O objeto foi jogado ao mar há pelo menos cinco anos pelo velejador Martin Finkbeiner. Em um vídeo, Martin diz que a ideia foi mostrar que tudo o que é jogado nos oceanos acaba parando em algum lugar.

