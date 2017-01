Garrafas de plástico podem causar diabetes, autismo e até câncer

Um estudo publicado pela revista médica The Lancet Diabetes & Endocrinology nos Estados Unidos trouxe um sinal de alerta para os consumidores de produtos conservados em embalagens plásticas. Os pesquisadores chegaram à conclusão que os alimentos contaminados pelo plástico podem perturbar o sistema endócrino, levando a consequências de saúde diversas, como diabetes, autismo, transtorno de déficit de atenção e até câncer.

Os chamados desreguladores endócrinos são encontrados em milhares de produtos de uso diário, desde embalagens de alimentos feitos de plástico, garrafas de detergente, brinquedos e até cosméticos.

Substâncias como o BPA (Bisfenol-A) estão no centro das discussões. Apenas nos Estados Unidos, mais de 50 bilhões de dólares foram gastos com danos à saúde da população devido à contaminação pela substância, em 2015. Em um levantamento similar realizado na União Europeia foram gastos 271 bilhões de dólares no mesmo período, aproximadamente 1,28% do PIB da região.

Estudos apontam que o BPA simula o comportamento do estrogênio, hormônio feminino, no organismo, interferindo no funcionamento de algumas glândulas endócrinas, e pode também alterar a ação de vários hormônios.

No Brasil, a SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) tenta há algum tempo fazer com que seja proibido o uso desse disruptor endócrino em produtos nacionais. E a entidade já teve algum sucesso: desde o dia 1 de janeiro de 2012, as mamadeiras fabricadas no País ou importadas não podem conter essa substância, conforme a resolução RDC n 41, de setembro de 2011. Agora, a SBEM busca fazer com que essa resolução também inclua brinquedos (o BPA é especialmente agressivo para crianças de 0 a 12 meses, porque o sistema endócrino delas ainda está em formação) e embalagens de alimentos.

Especialistas estimam que uma pessoa ingira, em média, até 10 mg de BPA por dia, que são liberados a partir de copos descartáveis, escovas de dentes e outros produtos plásticos. Essa quantidade contraria a recomendada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que considera uma dose de 0,6 mg por quilo de alimento não prejudicial à saúde.

Alguns médicos afirmam que esse componente pode permanecer no corpo humano por um longo período, podendo provocar, com isso, um efeito acumulativo.

Como substituir o plástico.

Para evitar o uso de produtos plásticos, o melhor é comprar objetos e utensílios de cozinha de vidro, porcelana ou aço inoxidável, principalmente para armazenar alimentos quentes ou para aquecer a comida, pois os componentes prejudiciais do plástico passam para a comida principalmente na presença de temperaturas elevadas. Além da alimentação, para as crianças o ideal é comprar brinquedos que tenham o símbolo de segurança do Inmetro.

Substâncias dos plásticos também estão presentes em produtos de beleza, como perfumes, esmaltes, desodorantes antitranspirantes, hidratantes e xampus, podendo ainda ser encontradas em inseticidas e equipamentos médicos. Por isso, muita atenção ao ler os rótulos.

Comentários