Garts leva arte para seus empreendimentos

No dia 26 de março, aniversário de Porto Alegre, a incorporadora Garst entregou mais uma obra de arte em um de seus empreendimentos com um coquetel para convidados. O escultor Hidalgo Afonso Adamns esteve presente no “Morada Oscar Bittencourt”, na Rua Oscar Bittencourt, 130 no Bairro Menino Deus, explicando a escultura “facetas”, sua mais nova criação que ficará de presente para a cidade.

Esta é uma ação da incorporadora Garst que já entregou outros dois empreendimentos com obras de arte de diferentes artistas gaúchos trazendo cultura para o cotidiano da comunidade. “As obras de arte que colocamos em nossos empreendimentos residenciais e comerciais são presentes para a população, tanto para quem circula internamente como para quem passa na rua. É uma forma de aproximar as pessoas da arte no seu dia a dia e ainda valorizar os artistas locais. Escolhemos o aniversário de Porto Alegre para dar mais este presente para a cidade”, explica Denise Boianovsky Turkienicz, diretora da Garst.

A escolha do artista teve curadoria de Regina Galbinski Teitelbaum, da Galeria Gravura, uma das mais reconhecidas galerias de arte do Rio Grande do Sul. O artista tem um currículo extenso com influência direta do escultor Francisco (Xico) Stockinger e já participou também de diversas exposições individuais e coletivas, sendo premiado em Salões de Artes.

Deixe seu comentário: